В Харьковской области шесть школ отправят на дистанционное обучение
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.
По состоянию на 5 октября, дистанционно работают четыре учреждения в Богодуховском районе: Мельниковская, Огульцовская и Сидореновская СОШ Валковской городской громады, а также Мурафский лицей Краснокутской поселковой громады.
Еще два пошли на дистанционное обучение в Лозовском районе - первомайские лицеи №5 и №7.
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"Учреждения отправлены на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня вакцинации персонала от COVID-19", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ковид не сбавляет обороты.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 октября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 940 человек.
За сутки скончались 18 пациентов, выздоровели 328 человек.
Кроме того, известно, что за время эпидемии в области от коронавируса умерли 4018 пациентов.
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