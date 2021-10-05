В Харьковской области шесть школ отправят на дистанционное обучение

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

По состоянию на 5 октября, дистанционно работают четыре учреждения в Богодуховском районе: Мельниковская, Огульцовская и Сидореновская СОШ Валковской городской громады, а также Мурафский лицей Краснокутской поселковой громады.

Еще два пошли на дистанционное обучение в Лозовском районе - первомайские лицеи №5 и №7.

"Учреждения отправлены на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня вакцинации персонала от COVID-19", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ковид не сбавляет обороты.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 октября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 940 человек.

За сутки скончались 18 пациентов, выздоровели 328 человек.

Кроме того, известно, что за время эпидемии в области от коронавируса умерли 4018 пациентов.

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