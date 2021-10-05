В Харьковской области ковид не сбавляет обороты.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 5 октября, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 940 человек.

За сутки скончались 18 пациентов, выздоровели 328 человек.

Кроме того, известно, что за время эпидемии в области от коронавируса умерли 4018 пациентов.

Ранее сообщалось, что Харьков на днях может оказаться в “красной” зоне карантина.

Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд" – говорит Махота.



Для перехода региона в “красную” зону предусмотрено превышение критического уровня три дня подряд.

То есть, если и завтра показатели будут превышены - соберется комиссия, на которой рассмотрят вопрос об отнесении Харьковской области к “красной” зоне.

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