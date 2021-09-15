Несчастье произошло в Киевском районе Харькова

Погибшему было 55 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Водитель авто, вероятно, не заметил и сбил мужчину, который переходил дорогу вне нерегулируемого пешеходного перехода ночью.

55-летний пешеход получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и погиб на месте.

Следователями по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286

Наказание по санкции статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

К слову, в Харькове за одну ночь сгорело шесть машин.

В 3:28 на номер «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина на автостоянке горят автомобили.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м.

Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-м авто, которые стояли вплотную: двум «Toyota Camry», еще одной «Toyota Rav 4», а также «Daewoo Lanos» и «Hyundai IX».

Сейчас выясняются все детали ЧП.

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