В Харькове ребенок выпал из окна квартиры

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

12 сентября в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, которая находится на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте.

В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 ребенок выпал из окна кухни.

Сведения о происшедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.

К слову, юная харьковчанка свела счеты с жизнью.

В Харькове 15-летняя школьница спрыгнула с крыши. Страшное происшествие случилось 13 сентября на улице Героев Сталинграда.

Девочка спрыгнула с крыши дома на глазах подруги.

"Известно, что девочка стояла на учёте в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми… Сегодня она гуляла с подругой и рассказывала, что хочет покончить с собой. После мака, под предлогом посмотреть красивый закат, затащила подругу на крышу дома. Поделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши", - сообщили в соцсетях.

Подробности трагедии сейчас выясняются.

Напомним, трагедия возле церкви в Харькове, на земле лежит тело человека: фото с места

Как сообщала Politeka, ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности

Также Politeka писала, что в Харькове парня выбросили на дорогу из автомобиля, фото: "В состоянии комы".