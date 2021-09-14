В Харькове ребенок выпал из окна квартиры
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
12 сентября в Харькове годовалая девочка выпала из окна квартиры, которая находится на третьем этаже дома на Индустриальном проспекте.
В результате девочку госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
По предварительным данным, родители оставили девочку под присмотром своих знакомых. Около 20:00 ребенок выпал из окна кухни.
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Сведения о происшедшем внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК.
К слову, юная харьковчанка свела счеты с жизнью.
В Харькове 15-летняя школьница спрыгнула с крыши. Страшное происшествие случилось 13 сентября на улице Героев Сталинграда.
Девочка спрыгнула с крыши дома на глазах подруги.
"Известно, что девочка стояла на учёте в психиатрии и увлекалась японскими компьютерными играми… Сегодня она гуляла с подругой и рассказывала, что хочет покончить с собой. После мака, под предлогом посмотреть красивый закат, затащила подругу на крышу дома. Поделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула с крыши", - сообщили в соцсетях.
Подробности трагедии сейчас выясняются.
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