В Харькове под мостом обнаружили тело мужчины
Об этом сообщили в социальных сетях.
"Под мостом нашли труп. «Скорая» работает на месте. Говорят, спрыгнул с моста», - написали свидетели инцидента.
По словам полиции, на теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти.
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Детали происшествия устанавливаются.
К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли
24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.
Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.
Тело ребенка было найдено на дне пруда.
Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
"Я вчера там был вечером когда он утонул. Ребят было человек 10, без Родителей", "Там даже взрослые тонут,у них и так горе,это несчастный случай", - пишут в комментариях харьковчане.
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