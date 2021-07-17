Пропавшую харьковчанку, которую разыскивали несколько дней, нашли
Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.
39-летняя жительница Шевченковского района города утром 5 июля ушла из дома и не вернулась.
К ее поискам привлекались волонтеры и все желающие.
В полиции сообщили, что 16 июля в лесополосе было обнаружено ее тело.
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Причина трагедии устанавливается.
К слову, на Харьковщине во время отдыха с сестрой подросток утонул в реке
Так, 15 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение от медиков скорой о том, что в Волчанске в реке Волчья утонул подросток, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины.
Предварительно установлено, что 17-летний житель Волчанска находился на реке вместе с сестрой.
Во время отдыха девушка заметила отсутствие брата, а через некоторое время спасатели достали тело парня из водоема.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Выясняются все обстоятельства происшествия.
К слову, тело юной харьковчанки достали из водоема: "Не могли найти из-за мутного дна".
Как сообщала Politeka ранее харьковчанин сильно пострадал на водоеме, кадры с места: "ударился головой".
Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия случилась на Безлюдовке, кадры: "друзья пытались спасти"