Пропавшую харьковчанку, которую разыскивали несколько дней, нашли

Об этом сообщили в Нацполиции в Харьковской области.

39-летняя жительница Шевченковского района города утром 5 июля ушла из дома и не вернулась.

К ее поискам привлекались волонтеры и все желающие.

В полиции сообщили, что 16 июля в лесополосе было обнаружено ее тело.

Причина трагедии устанавливается.

К слову, на Харьковщине во время отдыха с сестрой подросток утонул в реке

Так, 15 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение от медиков скорой о том, что в Волчанске в реке Волчья утонул подросток, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины.

Предварительно установлено, что 17-летний житель Волчанска находился на реке вместе с сестрой.

Во время отдыха девушка заметила отсутствие брата, а через некоторое время спасатели достали тело парня из водоема.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Выясняются все обстоятельства происшествия.

К слову, тело юной харьковчанки достали из водоема: "Не могли найти из-за мутного дна".

Как сообщала Politeka ранее харьковчанин сильно пострадал на водоеме, кадры с места: "ударился головой".

Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия случилась на Безлюдовке, кадры: "друзья пытались спасти"