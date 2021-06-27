В Харьковской области утонул человек
Как сообщил телеграм-канал "Труха", мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.
"Вообще безлюд - омут сатаны! Особенно на местах карьеров", "20 июня ещё девочка утонула на этой же безлюдовке", "Спазм сосудов и привет!Почему люди не хотят себя беречь,ну хоть элементарно!?", "Нельзя недооценивать природу. Шкода людину", - пишут в комментариях.
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Напомним, в Харькове утонула молодая девушка
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Бригады скорой помощи пытались откачать девушку, но, к сожалению безуспешно. По предварительной информации, погибшей было всего 15 лет.
В соцсетях свидетели страшной ЧП, рассказали, что девочка отдыхала с друзьями. То, что она пропала - заметили не сразу.
Друзья бросились искать девочку в воде и долго не могли найти.
К слову, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".