На Харьковщине утонула семилетняя девочка
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Предваритель ностановлено, что дети гуляли неподалеку водоема без присмотра взрослых. Девочка поскользнулась и упала в воду.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранителями.
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К слову, на Харьковщине во время отдыха с сестрой подросток утонул в реке
Так, 15 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение от медиков скорой о том, что в Волчанске в реке Волчья утонул подросток, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины.
Предварительно установлено, что 17-летний житель Волчанска находился на реке вместе с сестрой.
Во время отдыха девушка заметила отсутствие брата, а через некоторое время спасатели достали тело парня из водоема.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Выясняются все обстоятельства происшествия.
К слову, тело юной харьковчанки достали из водоема: "Не могли найти из-за мутного дна".
Как сообщала Politeka ранее харьковчанин сильно пострадал на водоеме, кадры с места: "ударился головой".
Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия случилась на Безлюдовке, кадры: "друзья пытались спасти"