На Харьковщине во время отдыха с сестрой подросток утонул в реке

Так, 15 июля в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение от медиков скорой о том, что в Волчанске в реке Волчья утонул подросток, сообщили в в отделе коммуникации ГУ НП Украины.

Предварительно установлено, что 17-летний житель Волчанска находился на реке вместе с сестрой.

Во время отдыха девушка заметила отсутствие брата, а через некоторое время спасатели достали тело парня из водоема.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Харьковской области всего за сутки достали из воды четырех человек.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"На Петренковском водохранилище утонул 17-летний подросток, на Основянском – мужчина примерно 40 лет, на пруду с. Сосновка Богодуховского района – мужчина 1994 г.р. и на пруду в пгт. Кочеток Чугуевского района мужчина около 40 лет", - говорится в сообщении.

К слову, тело юной харьковчанки достали из водоема: "Не могли найти из-за мутного дна".

Как сообщала Politeka ранее харьковчанин сильно пострадал на водоеме, кадры с места: "ударился головой".

Кроме того Politeka писала, о том, что трагедия случилась на Безлюдовке, кадры: "друзья пытались спасти"