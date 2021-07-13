Под Харьковом из водоема вытащили тело мужчины
В оперативной сводке ХОГА говорится, что мужчина утонул во время купания.
Тело 32-летнего жителя Мерефы Андрея Левченко, которого разыскивали с 10 июля, нашли в реке Мжа в Мерефе.
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Тело подняли из воды вчера, 12 июля. Признаков насильственной смерти не выявлено.
В морге установливают причину смерти.
Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
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