В Харьковской области коммунальщик организовал свалку

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Так, 48-летний начальник одного из коммунальных предприятий города Люботина устроил свалку.

«Мужчина присвоил земельный участок коммунальной формы собственности общей площадью 3,8 гектаров и организовал на нем сброс и размещение бытовых отходов. Хотя участок для этого не приспособлен. Итог – действия мужчины привели к загрязнению окружающей среды», - отметили в Нацполиции.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земель) та ч. 2 ст. 239 (загрязнение земель) УК Украины.

Кроме того, на Харьковщине реку загрязняют сточными водами

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.

Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.

Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.

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