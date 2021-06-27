В Харькове безопасными для купания остались только два пляжа
Об этом рассказал начальник управления по предотвращению ЧС ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает "Суспільне".
В Харьковской области среди более трех тысяч водоемов безопасными признали только 56 мест.
Из них 5 в детских оздоровительных лагерях, 25 на базах отдыха, 26 общего пользования.
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Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
В настоящее время территория вокруг пруда Тюрина находится в плачевном состоянии и является депрессивной точкой Харькова.
"Для планомерного развития района и нашего города в целом необходима целенаправленная работа с такими объектами. Более того, на территории пруда есть источник, который обеспечивает питьевой водой близлежащие районы.
Здоровье их жителей напрямую зависит от чистоты водоема и прилегающей к нему территории. В настоящее время мы наблюдаем абсолютно неухоженную, грязную территорию вокруг пруда, которая привлекает неблагополучную публику (наркоманов, бездомных), а также бездомных животных", - говорится в сообщении.
К слову, в Харькове во время ливня ремонтировали дороги, видео: "Асфальт, который мы заслужили".
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