В Харькове безопасными для купания остались только два пляжа

Об этом рассказал начальник управления по предотвращению ЧС ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, передает "Суспільне".

В Харьковской области среди более трех тысяч водоемов безопасными признали только 56 мест.

Из них 5 в детских оздоровительных лагерях, 25 на базах отдыха, 26 общего пользования.

Напомним, харьковчане просят реконструировать пруд, который превратился в свалку

Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

В настоящее время территория вокруг пруда Тюрина находится в плачевном состоянии и является депрессивной точкой Харькова.

"Для планомерного развития района и нашего города в целом необходима целенаправленная работа с такими объектами. Более того, на территории пруда есть источник, который обеспечивает питьевой водой близлежащие районы.

Здоровье их жителей напрямую зависит от чистоты водоема и прилегающей к нему территории. В настоящее время мы наблюдаем абсолютно неухоженную, грязную территорию вокруг пруда, которая привлекает неблагополучную публику (наркоманов, бездомных), а также бездомных животных", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове во время ливня ремонтировали дороги, видео: "Асфальт, который мы заслужили".

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