Прогноз погоди на грудень в Дніпрі зробили синоптики та розкрили, які сюрпризи подарує перший місяць зими жителям міста, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в перший місяць зими.

Прогноз погоди на грудень в Дніпрі зробили синоптики сайту Wisemeteo. На початку грудня, з 1 по 3 число, буде прохолодно, але без опадів. Денна температура коливатиметься від 3 до 7 градусів Цельсія, нічна — близько нуля. Хмарність буде змінною, вітер залишатиметься слабким.

Перші ознаки зими з’являться 4 грудня — у місті знову проглядатиме сонце, проте з мінусом вночі. Проте вже 5 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг. 6 грудня ймовірність снігопаду зросте до 70%, а вітер посилиться. Денна температура знизиться до 1 градуса, нічна — до -2 градусів. 7 та 8 грудня також очікується невеликий сніг, що стане першим відчутним нагадуванням про настання зимового сезону.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розкрила, що цьогорічна зима ймовірно буде теплішою за середню кліматичну норму, подібно до попередніх років.

Середня температура повітря за сезон очікується на 1–2 градуси вища за кліматичну норму, ймовірність такого сценарію становить 70–80 відсотків. Це відповідає загальній тенденції м’яких зим, що спостерігається в Україні протягом останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зимові місяці в країні стали майже на 1,5 градуса теплішими порівняно з 1960–1980 роками, коли характерними були сильні морози.

Сьогодні температури мінус 35–40 градусів вже майже не зустрічаються, а 20-градусні морози сприймаються як значні. Загалом підвищується мінімальна температура повітря взимку, скорочується тривалість холодного періоду, і такі тенденції, за словами Балабух, збережуться і в цьому році.

