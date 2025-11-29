Прогноз погоды на декабрь в Днепре сделали синоптики, однако их мнения относительно первого месяца зимы несколько отличаются.

Мы собрали информацию с нескольких сайтов по прогнозам синоптиков и выяснили, чего ждать в первый месяц зимы.

Прогноз погоды на декабрь 2012 года в Днепре сделали синоптики сайта Wisemeteo. В начале сезона, с 1 по 3 числа, будет прохладно, но без осадков. Дневная температура будет колебаться от 3 до 7 градусов Цельсия, ночная – около нуля. Облачность будет переменной, ветер остается слабым.

Первые признаки холода появятся 4 декабря - в городе снова будет просматриваться солнце, но с минусом ночью. Однако уже 5 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег. 6 декабря вероятность снегопада вырастет до 70%, а ветер усилится. Дневная температура снизится до 1 градуса, ночная – до -2. Уже 7 и 8 числа также ожидается небольшой снег, что станет первым ощутимым упоминанием о наступлении зимнего сезона.

Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух раскрыла, что нынешняя зима вероятно будет теплее средней климатической нормы, подобно предыдущим годам.

Средняя температура воздуха за сезон ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, вероятность такого сценария составляет 70–80 процентов. Это соответствует общей тенденции мягких зим, которая наблюдается в Украине в последние десятилетия.

На фоне глобального потепления холодные месяцы в стране стали почти на 1,5 градуса более теплыми по сравнению с 1960–1980 годами, когда характерными были сильные морозы.

Сегодня температуры минус 35-40 градусов уже почти не встречаются, а 20-градусные морозы воспринимаются как значительные. В общем, повышается минимальная температура воздуха зимой, сокращается продолжительность холодного периода, и такие тенденции, по словам Балабух, сохранятся и в этом году.

