Місцеві жителі з числа ВПО у Харкові задаються питанням, чи не було змін у призначенні субсидії з 1 листопада.

Субсидії для ВПО у Харкові з 1 листопада автоматично перепризначаються для багатьох категорій, однак є ті, хто може втратити підтримку, повідомляє Politeka.

Для багатьох родин процес проходить непомітно, але окремим категоріям слід вчасно оформити заяву та декларацію, щоб уникнути перерв у нарахуванні субсидії для ВПО у Харкові з 1 листопада.

Для більшості одержувачів дана підтримка перерахована автоматично ще на початку травня 2025 року. Якщо дані про склад сім’ї та майновий стан залишилися незмінними, додаткових кроків з 1 листопада робити не потрібно.

Проте, подати документи особисто потрібно домогосподарствам, де фактична кількість мешканців менша за зазначену у реєстрації, власникам квартир, у яких проживають ВПО, орендарям, що сплачують житлово-комунальні послуги.

Також обовєяково подати заяву мають ті, хто претендує на субсидію в Харкові для купівлі скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива. До цього списку додаються й ті, у кого призначена допомога становить 0.0 грн.

Заяву можна подати кількома способами через ЦНАП, поштою, онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ.

Також доступна подача через портал Дія або через уповноважених представників місцевої громади. Важливо робити це протягом 30 днів після змін у складі сім’ї або умов проживання, щоб не виникло затримок у нарахуванні допомоги.

Переселенці можуть звернутися за державною допомогою за місцем фактичного проживання незалежно від реєстрації. Наявність договору оренди житла для цього не є обов’язковою.

