Графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові дає змогу місцевим жителям спланувати свої побутові справи заздалегідь.

Графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові передбачає проведення технічних робіт, необхідних для підготовки системи до опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", мешканців обласного центру закликають заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки.

Графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада у Харкові означає, що спеціалісти працюватимуть у Немишлянському районі, щоб забезпечити стабільну подачу блакитного палива в холодний період.

Роботи триватимуть 4 листопада 2025 року. На час їх проведення газопостачання буде тимчасово припинено за кількома адресами.

Під обмеження потраплять будинки на в’їзді Комунальному, зокрема номери 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 і 18. Блакитного палива тимчасово не буде також на Ковтуна, будинок 37.

Крім того, ремонтні заходи охоплять проїзд Комунальний, де без блакитного палива залишаться мешканці будинків 2, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 і 27. На проспекті Льва Ландау газопостачання буде припинено у будинках 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 159, 161, 163, 165, 167, 169 і 173.

Фахівці просять мешканців враховувати графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада в Харкові та бути уважними. Потрібно обов’язково перекрити крани перед усіма газовими приладами в період проведення робіт.

