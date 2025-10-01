Місцевим жителям показали новий графік руху транспорту в Кривому Розі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується окремих маршрутів, які тимчасово не курсуватимуть у денні години через проведення запланованих робіт, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті адміністрації КП «Швидкісний трамвай», новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає тимчасове обмеження курсування трамваїв на ділянці між зупинками Проспект Південний та Вул. Збагачувальна.

Причина полягає у виконанні робіт, спрямованих на підвищення безпеки пересування містом і покращення умов для пасажирів.

Обмеження діятимуть у кілька етапів: з 1 по 3 жовтня, з 6 по 10 жовтня та з 13 по 14 жовтня. У цей період трамваї не курсуватимуть у денний час з 09:00 до 16:00. Пасажирам радять заздалегідь планувати свої поїздки, аби уникнути незручностей.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі означає, що в зазначені дні трамвайні вагони маршрутів №7 та №27 курсуватимуть не за повним маршрутом. Вони доїжджатимуть лише до зупинки АТ ПГЗК.

Представники КП «Швидкісний трамвай» наголосили, що ці зміни є вимушеними. Вони необхідні для проведення технічних робіт, які у майбутньому дозволять зробити перевезення більш безпечними та комфортними.

Комунальне підприємство також звернулося до містян із проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

