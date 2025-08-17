Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає справжнім рятувальним колом для вразливих категорій населення.

Благодійна організація розпочала оновлення карти потреб у рамках програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області організовується міжнародним благодійним фондом "Відновити лінію життя". За повідомленням пресслужби фонду, саме завдяки оновленню карти потреб вдасться краще реагувати на зміни у ситуації, які відбуваються дуже швидко.

Проєкт охоплює не лише наш регіон, а й Запорізький та Донецький. Мета цього масштабного оновлення полягає в тому, щоб надати підтримку громадам, які мешкають у безпосередній близькості до лінії фронту та щодня стикаються з викликами, які змінюються в режимі реального часу.

Фонд закликає усіх охочих долучитися до ініціативи, заповнивши спеціальну анкету. Це допоможе зібрати свіжу, актуальну інформацію про те, чого бракує: від найнеобхідніших продуктів і медикаментів до засобів гігієни чи підтримки соціальної інфраструктури.

Анкета відкрита для широкого кола заявників. Серед них представники місцевої влади, старости сільських та селищних громад, координатори волонтерських рухів, працівники медичних, освітніх і соціальних закладів, активісти і просто мешканці, які добре знаються на проблемах свого населеного пункту.

Окрім цього, анкета доступна і для окремих домогосподарств чи людей, які звертаються самостійно за гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

