У Дніпрі все більше людей поважного віку не хочуть просто сидіти вдома після виходу на пенсію, тож робота для пенсіонерів стає все актуальнішою.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає чимало варіантів у найрізноманітніших сферах, повідомляє Politeka.

Кілька достойних варіантів можна знайти на сайті work.ua. У мережі супермаркетів Varus відкрита вакансія кухаря. Зарплата становить 19 000 гривень. Офіційне працевлаштування, зручний графік, дружній колектив і чіткі обов’язки.

Для цієї посади достатньо мати бажання готувати, акуратність, здатність до співпраці з колегами та відповідальне ставлення до справи. Така робота для пенсіонерів у Дніпрі може стати гарною можливістю залишатися у звичному темпі та відчувати себе потрібними.

Ще одна пропозиція стосується вакансії продавця-консультанта у мережі Hop Hey. Тут обіцяють зарплату від 22 до 26 000. Працевлаштування офіційне, графік позмінний, виплати стабільні. Додатково передбачене навчання, оплачуване стажування та навіть таксі в разі непередбачуваних ситуацій.

Компанія відкрито підтримує новачків. Основні завдання включають спілкування з клієнтами, підтримання порядку в магазині та контроль за якістю товару. Якщо є базові знання комп’ютера та бажання спілкуватися з людьми, ця вакансія може бути хорошим варіантом.

Ще один приклад — продавець у будівельно-господарському магазині Росма плюс. Оплата тут залежить від зусиль і коливається в межах від 20 до 35 000.

Обов’язки передбачають допомогу покупцям, викладання товару на полиці, ведення інвентаризації та підтримку чистоти. Для людей старшого віку це можливість залишатися активними, розвивати комунікацію і мати стабільний дохід.

Також варто звернути увагу на ще одну пропозицію роботи для пенсіонерів у Дніпрі в мережі Varus. Йдеться про посаду заступника керуючого магазином із зарплатою понад 25 000 гривень.

