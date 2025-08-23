В Днепре все больше людей преклонных лет не хотят просто сидеть дома после выхода на пенсию, поэтому работа для пенсионеров становится все более актуальной.

Работа для пенсионеров в Днепре предполагает немало вариантов в самых разных сферах, сообщает Politeka.

Несколько достойных вариантов можно найти на сайте work.ua. В сети супермаркетов Varus открыта вакансия повара. Зарплата составляет 19000 гривен. Официальное трудоустройство, удобный график, дружеский коллектив и четкие обязанности.

Для этой должности достаточно иметь желание готовить, аккуратность, сотрудничество с коллегами и ответственное отношение к делу. Такая работа для пенсионеров в Днепре может стать хорошей возможностью оставаться в привычном темпе и чувствовать себя нужными.

Еще одно предложение касается вакансии продавца-консультанта в сети Hop Hey. Здесь обещают зарплату от 22 до 26 000. Трудоустройство официальное, график посменный, выплаты стабильны. Дополнительно предусмотрено обучение, оплачиваемую стажировку и даже такси в случае непредвиденных ситуаций.

Компания открыто поддерживает новичков. Основные задачи включают в себя общение с клиентами, поддержание порядка в магазине и контроль за качеством товара. Если есть базовые знания компьютера и желание общаться с людьми, то эта вакансия может быть хорошим вариантом.

Еще один пример – продавец в строительно-хозяйственном магазине Росма плюс. Оплата здесь зависит от усилий и колеблется от 20 до 35 000.

Обязанности предусматривают помощь покупателям, преподавание товара на полке, ведение инвентаризации и поддержку чистоты. Для людей постарше это возможность оставаться активными, развивать коммуникацию и иметь стабильный доход.

Также следует обратить внимание на еще одно предложение работы для пенсионеров в Днепре в сети Varus. Речь идет о должности заместителя управляющего магазином с зарплатой более 25 000 гривен.

