«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів до Хмельницького перед поїздкою.

Новий графік руху поїздів до Хмельницького вводить «Укрзалізниця» через масштабні ремонтні роботи, які розпочалися на українській залізниці, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі «Укрзалізниця» повідомляє про тимчасові зміни у розкладі та маршрутах окремих приміських поїздів. Новий графік руху поїздів до Хмельницького необхідний для забезпечення безпечної експлуатації колій та підвищення якості перевезень пасажирів.

До 17 жовтня змін зазнає розклад руху приміського поїзда №6364 сполученням Підволочиськ – Хмельницький.

Відправлення з початкової станції відбуватиметься за звичним графіком, проте зі станції Волочиськ поїзд вирушатиме об 11:30 замість 10:39.

Прибуття на кінцеву станцію Хмельницький також буде зміщено — тепер очікуваний час становитиме 13:07 замість 12:34. Це дозволить забезпечити узгодженість проїзду з іншими рейсами під час проведення ремонтних робіт та уникнути затримок.

Окрім того, у певні дати жовтня — 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 та 20 числа — зміниться маршрут прямування приміського поїзда №6506 сполученням ім. Т. Г. Шевченка – Знам’янка. У ці дні він курсуватиме без зупинок на зупиночних платформах Водяне, Степове та Знам’янка-2. Тимчасове скасування зупинок пов’язане з технічними роботами на окремих ділянках колії та дозволить дотримуватися графіка під час проведення ремонтів.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів до Хмельницького перед поїздкою та враховувати зазначені зміни під час планування своїх поїздок.

