Новый график движения поездов в Хмельницкий вводит «Укрзализныця» из-за масштабных ремонтных работ, которые начались на украинской железной дороге, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре "Укрзализныця" сообщает о временных изменениях в расписании и маршрутах отдельных пригородных поездов. Новый график движения поездов в Хмельницкий необходим для обеспечения безопасной эксплуатации путей и повышения качества перевозок пассажиров.

До 17 октября изменения претерпевают расписание движения пригородного поезда №6364 сообщением Подволочиск – Хмельницкий.

Отправление с начальной станции будет происходить по привычному графику, однако со станции Волочиск состав отправляется в 11:30 вместо 10:39.

Прибытие на конечную станцию ​​Хмельницкий также будет смещен — теперь ожидаемое время составит 13:07 вместо 12:34. Это позволит обеспечить согласованность проезда с другими рейсами при проведении ремонтных работ и избежать задержек.

Кроме того, в определенные даты октября — 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 и 20 числа — изменится маршрут следования пригородного состава №6506 сообщением им. Шевченко – Знаменка. В эти дни он будет курсировать без остановок на остановочных платформах Водяное, Степное и Знаменка-2. Временная отмена остановок связана с техническими работами на отдельных участках пути и позволит соблюдать график во время проведения ремонтов.

«Укрзализныця» призывает пассажиров внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов в Хмельницкий перед поездкой и учитывать указанные изменения при планировании своих поездок.

