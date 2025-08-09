Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається громадською організацією «Спільна справа для людей», повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сторінці організації в Інстаграм.

Громадська організація «Спільна справа для людей» із натхненням повідомляє про старт нового масштабного проєкту, спрямованого на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Харківській області. Цей проєкт реалізується у партнерстві з міжнародною організацією GER³ та за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Його головна мета — всебічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок бойових дій, та відновлення ключової інфраструктури, необхідної для життя і безпеки.

Одним із пріоритетних напрямів є відновлення пошкодженого житла. Команди вже працюють у громадах, які найбільше постраждали, зокрема в Дергачівській та Малоданилівській. Спеціалісти на місцях оцінюють стан будинків, що отримали легкі або середні пошкодження, та визначають, які роботи потрібні в першу чергу. Це роблять для того, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до своїх домівок і знову відчути тепло та безпеку.

Окремий компонент проєкту — підтримка медичної сфери, зокрема Дергачівської центральної лікарні. Це єдиний цілодобовий заклад охорони здоров’я у регіоні, що обслуговує тисячі жителів. Там допомагатимуть в ремонті, облаштуванні приміщень, а також забезпечуватимуть умови для інклюзивного доступу до медичних послуг для всіх, хто цього потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька ключових сфер підтримки: житло, доступ до питної води та охорону здоров’я. Він спрямований на забезпечення базових потреб найвразливіших категорій населення, які мешкають у прифронтових районах та щодня стикаються з викликами, що створює війна.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Харкові: українцям передбачені виплати, названо суму.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.