Місцева влада просить мешканців з розумінням поставитися до графіка відключення газу у Полтавській області.

Графік відключення газу у Полтавській області повідомляє, що з 2 липня кілька будинків у Полтаві залишаться без газопостачання через планові ремонтні роботи на газових мережах, перадає Politeka.

Відключення торкнеться будинків за адресами:

вул. Шевченка, 43, 45, 47, 47а, 66, 66а, 68, 70

вул. Раїси Кириченко, 30, 32

Причина тимчасового припинення постачання блакитного палива — плановий ремонт мереж, спрямований на покращення якості та безпеки газопостачання в місті, пише Politeka.

Для швидшого відновлення газу власникам будинків необхідно дотримуватися правил безпеки при експлуатації газових систем та забезпечити вільний доступ до приміщень, де розташовані газові мережі та прилади.

Відновлення газопостачання заплановане протягом двох робочих днів після завершення робіт. Місцева влада просить мешканців з розумінням поставитися до графіка відключення газу у Полтавській області та тимчасових незручностей та бути уважними при користуванні газом.

Додаткову інформацію можна отримати у пресслужбі Полтавської міської ради або в службі газопостачання.