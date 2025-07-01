Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к графику отключения газа в Полтавской области.

График отключения газа в Полтавской области сообщает, что со 2 июля несколько домов в Полтаве останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях, передает Politeka.

Отключение коснется домов по адресам:

ул. Шевченко, 43, 45, 47, 47а, 66, 66а, 68, 70

ул. Раисы Кириченко, 30, 32

Причина временного прекращения снабжения голубым топливом — плановый ремонт сетей, направленный на улучшение качества и безопасности газоснабжения в городе, пишет Politeka.

Для более быстрого восстановления газа владельцам домов необходимо соблюдать правила безопасности при эксплуатации газовых систем и обеспечить свободный доступ к помещениям, где расположены газовые сети и приборы.

Возобновление газоснабжения запланировано в течение двух рабочих дней после завершения работ. Местные власти просят жителей с пониманием отнестись к графику отключения газа в Полтавской области и временных неудобств и быть внимательными при использовании газа.

Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Полтавского городского совета или в службе газоснабжения.