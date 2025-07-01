Опалювальний сезон у Полтаві та всій україні давно позаду, однак деякі мешканці облцентру продовжують отримувати платіжки за тепло влітку.

Платіжки за тепло влітку у Полтаві надходять людям через спеціальну систему, яку вони обрали для оплати комунальних послуг, повідомляє Politeka.

Уся справа у двоставковому тарифі. Ідея полягає в тому, що споживач платить не тільки в холодну пору, а розбиває оплату на частини, які розподіляються рівномірно протягом року.

Платіжки за тепло влітку у Полтаві мають зменшувати навантаження на сімейний бюджет у зимові місяці. У Європі це працює давно і досить успішно. Та в Україні, як пояснює експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, ця система іноді використовується для заплутування споживачів.

Він пояснює, що якщо у вашому будинку є тепловий лічильник, тоді можна досить точно порахувати, скільки ресурсу витрачено. Але з двоставковим тарифом справа ускладнюється — рахується і літнє, і зимове споживання, і це робить систему непрозорою.

Саме через це більшість мешканців не можуть самостійно перевірити правильність нарахувань. А це, за словами Попенка, і є тією шпаринкою, яку використовують постачальники ЖКП.

Він наголошує, що хоч теплокомуненерго працюють у межах закону, існує безліч способів обійти прозорість і підвищити розрахунки. До Союзу споживачів регулярно надходять скарги з усієї країни. Люди не розуміють, за що платять, і чому суми такі великі.

Платіжки за тепло влітку у Полтаві часто стають предметом суперечок і непорозумінь. Як приклад, Попенко згадує ситуацію в одному з міст в 2023 році, коли тисячі мешканців опинилися у пастці завищених рахунків.

Він радить людям уважно перевіряти свої платежі і не соромитися вимагати від постачальників детальні розрахунки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.