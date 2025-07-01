Пенсія у Львові стала причиною судового спору, повідомляє Politeka.

Усе через несвоєчасну інформацію про непроходження чергового огляду Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Як повідомляє Радехівський районний суд Львівської області у рішенні від 9 травня 2025 року, пенсія по інвалідності була продовжена, проте відсутність своєчасного повідомлення призвела до виникнення заборгованості.

Чоловік отримував пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 14 квітня 2020 року. Йому було встановлено другу групу інвалідності до 1 травня 2022 року з черговим переоглядом 14 квітня 2022 року.

Відповідно до норм законодавства, зокрема п. 14-6 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону щодо карантинних обмежень через COVID-19, виплата не зупиняється у разі пропуску переогляду під час карантинних заходів. Водночас після закінчення карантину проводиться перерахунок виплат.

Пенсійний фонд виявив переплату в розмірі 9 200 гривень, з яких чоловік вже повернув 3 274 гривні. ПФУ звернувся до суду з вимогою стягнути залишок заборгованості — 5 925 гривень. Суд підтримав позицію ПФУ, визнавши позов обґрунтованим і підлягаючим задоволенню у повному обсязі.

Під час розгляду справи було встановлено, що чоловік подав заяву до Пенсійного фонду із проханням призупинити виплату з 1 травня 2022 року у зв’язку з непроходженням огляду МСЕК лише 29 липня 2022 року, тобто з певним запізненням. До того часу пенсія у Львові продовжувала нараховуватись, що і спричинило переплату.

Таким чином, рішення суду зобов’язало чоловіка повернути зайво отримані кошти, підкреслюючи важливість своєчасного проходження медичних оглядів і повідомлення Пенсійного фонду про зміни в статусі інвалідності.

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