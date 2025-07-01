Пенсия во Львове послужила причиной судебного спора, сообщает Politeka.

Все из-за несвоевременной информации о непрохождении очередного обзора Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Как сообщает Радеховский районный суд Львовской области в решении от 9 мая 2025 года, пенсия по инвалидности была продлена, однако отсутствие своевременного уведомления привело к возникновению задолженности.

Мужчина получал пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с 14 апреля 2020 года. Ему была установлена ​​вторая группа инвалидности до 1 мая 2022 года с очередным пересмотром 14 апреля 2022 года.

В соответствии с нормами законодательства, в частности п. 14-6 раздела XV «Заключительные положения» Закона о карантинных ограничениях через COVID-19, выплата не останавливается при пропуске пересмотра во время карантинных мер. В то же время после окончания карантина производится перерасчет выплат.

Пенсионный фонд обнаружил переплату в размере 9200 гривен, из которых мужчина уже вернул 3274 гривны. ПФУ обратился в суд с требованием взыскать остаток задолженности – 5 925 гривен. Суд поддержал позицию ПФУ, признав иск обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что мужчина подал заявление в Пенсионный фонд с просьбой приостановить выплату с 1 мая 2022 года в связи с непрохождением осмотра МСЭК только 29 июля 2022 года, то есть с определенным опозданием. К тому времени пенсия во Львове продолжала начисляться, что и повлекло за собой переплату.

Таким образом, решение суда обязало мужа вернуть излишне полученные средства, подчеркивая важность своевременного прохождения медицинских осмотров и уведомления Пенсионного фонда об изменениях в статусе инвалидности.

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