Отопительный сезон в Полтаве и всей Украине давно позади, однако некоторые жители облцентра продолжают получать платежки за тепло летом.

Платежки за тепло летом в Полтаве поступают людям через специальную систему, которую они выбрали для оплаты коммунальных услуг, сообщает Politeka.

Все дело в двухставочном тарифе. Идея состоит в том, что потребитель платит не только в холодное время, а разбивает оплату на части, распределяемые равномерно в течение года.

Платежки за тепло летом в Полтаве должны снижать нагрузку на семейный бюджет в зимние месяцы. В Европе это работает давно и достаточно успешно. Но в Украине, как объясняет эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, эта система иногда используется для запутывания потребителей.

Он объясняет, что если в вашем доме есть тепловой счетчик, тогда можно достаточно точно сосчитать, сколько ресурса потрачено. Но с двухставочным тарифом дело усложняется - считается и летнее, и зимнее потребление, и это делает систему непрозрачной.

Именно поэтому большинство жителей не могут самостоятельно проверить правильность начислений. А это, по словам Попенко, и есть та щель, которую используют поставщики ЖКУ.

Он отмечает, что хотя теплокоммунэнерго работает в рамках закона, существует множество способов обойти прозрачность и повысить расчеты. В Союз потребителей регулярно поступают жалобы по всей стране. Люди не понимают, за что платят, и почему суммы так велики.

Платежки за тепло летом в Полтаве часто становятся предметом споров и недоразумений. В качестве примера Попенко вспоминает ситуацию в одном из городов в 2023 году, когда тысячи жителей оказались в ловушке завышенных счетов.

Он советует людям внимательно проверять свои платежи и не стесняться требовать от поставщиков подробных расчетов.

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