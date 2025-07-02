Робота для пенсіонерів у Полтаві доступна у різних сферах і пропонує достойну оплату.

Робота для пенсіонерів у Полтаві сьогодні представлена кількома цікавими пропозиціями, які дозволяють не лише залишатися в тонусі, а й отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

ТОВ «ДОМ ФАКТОР», дистрибуційна компанія в харчовій промисловості, запрошує на посаду вантажника-комплектувальника з зарплатою 18 900 грн. Основні обов’язки включають завантаження та розвантаження товару, відбір продукції за накладними.

Від кандидатів очікують відповідальність, старанність і бажання навчатися. Особливістю вакансії є готовність компанії працевлаштовувати людей з інвалідністю та пенсіонерів, створюючи комфортні умови.

Ще одна пропозиція від ТОВ «ДОМ ФАКТОР» — вакансія водія-експедитора з оплатою 23 600 грн. Водій доставлятиме товари за маршрутами, оформлюватиме необхідні документи. Важливими якостями є знання міста, порядність, відповідальність. Тут також охоче беруть пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями.

Для тих, хто шукає роботу з меншою фізичною навантаженістю, є вакансія прибиральника офісних приміщень у невеликій компанії на вулиці Олександра Оксанченка. Зарплата — від 10 000 до 14 000 грн залежно від обсягу робіт. Вакансія відкрита для студентів, людей з інвалідністю та осіб пенсійного віку. Головне — уважність, охайність і бажання підтримувати порядок.

Робота для пенсіонерів у Полтаві доступна у різних сферах — від фізичної праці на складі до офісного обслуговування. Компанії цінують відповідальних, чесних і працьовитих працівників, готові запропонувати офіційне працевлаштування, стабільну оплату і комфортні умови.

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