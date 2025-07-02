Работа для пенсионеров в Полтаве доступна в разных сферах и предлагает достойную оплату.

Работа для пенсионеров в Полтаве сегодня представлена ​​несколькими интересными предложениями, позволяющими не только оставаться в тонусе, но и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

ООО «ДОМ ФАКТОР», дистрибуционная компания в пищевой промышленности, приглашает на должность грузчика-комплектовщика с зарплатой 18 900 грн. Основные обязанности включают погрузку и разгрузку товара, отбор продукции по накладным.

От кандидатов ожидают ответственность, усердие и желание учиться. Особенностью вакансии является готовность компании трудоустраивать людей с инвалидностью и пенсионеров, создавая комфортные условия.

Еще одно предложение от ООО «ДОМ ФАКТОР» – вакансия водителя-экспедитора с оплатой 23 600 грн. Водитель будет доставлять товары по маршрутам, будет оформлять необходимые документы. Важными качествами есть знание города, порядочность, ответственность. Здесь также охотно принимают пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Для ищущих работу с меньшей физической нагрузкой есть вакансия уборщика офисных помещений в небольшой компании на улице Александра Оксанченко. Зарплата – от 10 000 до 14 000 грн в зависимости от объема работ. Вакансия открыта для студентов, людей с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Главное – внимательность, чистоплотность и желание поддерживать порядок.

Работа для пенсионеров в Полтаве доступна в разных областях — от физического труда на складе до офисного обслуживания. Компании ценят ответственных, честных и трудолюбивых работников, готовы предложить официальное трудоустройство, стабильную оплату и комфортные условия.

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