Опалювальний сезон вже давно позаду, проте багато місцевих мешканців досі отримують платіжки за тепло влітку у Харкові.

Платіжки за тепло влітку у Харкові стають темою для обговорень і навіть скарг, повідомляє Politeka.

Суть проблеми полягає у двоставковій системі тарифів, яка передбачає оплату не лише у холодний період, а й платіжки за тепло влітку у Харкові. Ідея, загалом, непогана — рівномірно розподілити платежі, щоб взимку не було надто великих сум.

Ця модель давно працює у Європі, але у нас вона часто призводить до непорозумінь і навіть маніпуляцій. Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко пояснює, що у будинках із лічильниками облік наданих послуг можна вести точно, а з двоставковим принципом ситуація ускладнюється.

Щоб розібратися, чи не завищили плату, треба переглядати нарахування за весь рік. Але більшості це важко — в результаті люди просто платять, не розуміючи, за що саме. Саме цією плутанини і користуються постачальники послуг.

Попенко наголошує, що хоча теплокомуненерго діють у межах законодавства, у них достатньо способів «згладити» прозорість і збільшити суму платежів.

Платіжки за тепло влітку у Харкові неодноразово ставали приводом для скарг. Експерт пригадує ситуацію 2023 року, коли тисячі жителів одного з міст помітили, що їх обраховують. Він радить усім уважно переглядати квитанції і вимагати від постачальників детальні розрахунки.

Водночас, експерт зазаначає, що в Україні відсутній ефективний державний орган, який міг би реально захистити права споживачів у сфері ЖКГ. Держпродспоживслужба, на жаль, не має достатньо повноважень, щоб боротися з такими зловживаннями.

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