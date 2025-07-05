Отопительный сезон уже давно позади, однако многие местные жители до сих пор получают платежки за тепло летом в Харькове.

Платежки за тепло летом в Харькове становятся темой для обсуждений и даже жалоб, сообщает Politeka.

Суть проблемы состоит в двухставочной системе тарифов, которая предусматривает оплату не только в холодный период, но и платежки за тепло летом в Харькове. Идея, в общем-то, неплохая — равномерно распределить платежи, чтобы зимой не было слишком больших сумм.

Эта модель давно работает в Европе, но у нас она часто приводит к недоразумениям и даже манипуляциям. Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко объясняет, что в домах со счетчиками учет предоставляемых услуг можно вести точно, а с двухставочным принципом ситуация усложняется.

Чтобы разобраться, не завысили ли плату, нужно пересматривать начисления за весь год. Но большинству это тяжело – в результате люди просто платят, не понимая, за что именно. Именно этой неразберихи и пользуются поставщики услуг.

Попенко отмечает, что хотя теплокоммунэнерго действует в рамках законодательства, у них достаточно способов «сгладить» прозрачность и увеличить сумму платежей.

Платежки за тепло летом в Харькове не раз становились поводом для жалоб. Эксперт вспоминает ситуацию в 2023 году, когда тысячи жителей одного из городов заметили, что их обсчитывают. Он рекомендует всем внимательно просматривать квитанции и требовать от поставщиков подробных расчетов.

В то же время эксперт отмечает, что в Украине отсутствует эффективный государственный орган, который мог бы реально защитить права потребителей в сфере ЖКХ. Госпродпотребслужба, к сожалению, не имеет достаточно полномочий, чтобы бороться с такими злоупотреблениями.

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