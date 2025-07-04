Пенсія у Полтаві стала предметом тривалої і виснажливої судової тяганини, тому розповідаємо про це більш детально.

Чоловік не зміг отримати пенсію в Полтаві лише через те, що в архівній довідці було неповністю вказано його по батькові, повідомляє Politeka.

Як ідеться у рішенні Кобеляцького районного суду, громадянин звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України з відповідною заявою. Він надав архівну довідку, яка підтверджувала його трудовий стаж у колгоспі ще з 80-х років.

Але замість очікуваного рішення про призначення пенсії в Полтаві, чоловік отримав відмову. Причина виявилася формальною — у документі було не повністю зазначено його по батькові, а підтвердити або виправити це вже неможливо, бо колишній роботодавець давно припинив існування.

На цьому етапі історія могла б завершитися для заявника неприємно. Проте він не опустив рук і звернувся до феміди. Під час розгляду справи суддя встановив, що громадянин дійсно працював у колгоспі імені Петровського у період з 1981 до 1996 року.

Це підтвердила як його трудова книжка, так і покази двох свідків, які працювали разом із ним. Обидва заявили, що інших людей з такими ж анкетними даними на підприємстві не було. Суд погодився, що архівна довідка має належати саме цьому заявнику, і зобов’язав визнати це офіційно.

Варто зауважити, що пенсія в Полтаві була не призначена лише через те, в документах виявили помилку. Саме тому суддя, зваживши всі обставини, підтримав позов і визнав довідку дійсною. Тому громадянин тепер без додаткових проблем має оформити собі грошове забезпечення у ПФУ.

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