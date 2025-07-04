Пенсия в Полтаве стала предметом длительной и изнурительной судебной волокиты, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Мужчина не смог получить пенсию в Полтаве только потому, что в архивной справке был не полностью указан его отчество, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Кобеляцкого районного суда, гражданин обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. Он предоставил архивную справку, подтверждающую его трудовой стаж в колхозе еще с 80-х годов.

Но вместо ожидаемого решения о назначении пенсии в Полтаве мужчина получил отказ. Причина оказалась формальной — в документе было не полностью указано отчество, а подтвердить или исправить это уже невозможно, потому что бывший работодатель давно прекратил существование.

На этом этапе история могла бы завершиться для заявителя неприятно. Однако он не опустил рук и обратился к фемиде. В тот момент, когда мы рассмотрели вопрос, судя по всему, этот громадный человек ежедневно работал в колготстве имени Петровского в период с 1981 по 1996 годы.

Это подтвердила как его трудовая книжка, так и показания двух свидетелей, работавших вместе с ним. Оба заявили, что других людей с такими же анкетными данными на предприятии не было. Суд согласился, что архивная справка должна принадлежать именно этому заявителю, и обязал признать это официально.

Стоит отметить, что пенсия в Полтаве была не назначена только потому, что в документах была обнаружена ошибка. Именно поэтому судья, взвесив все обстоятельства, поддержал иск и признал справку действительной. Поэтому гражданин теперь без дополнительных проблем должен оформить себе денежное довольствие в ПФУ.

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