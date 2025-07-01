У місті Івано-Франківськ розгорнулась історія про пенсію, яка стала предметом судової тяганини, тож розповідаємо детальніше.

Пенсійний фонд України виявив переплату пенсії в Івано-Франківську і вимагав повернення чималої суми, повідомляє Politeka.

Деталі викладено в рішенні Івано-Франківського міського суду, яке з’явилось 20 червня.

Основна частина конфлікту стосується того, як саме була нарахована пенсія в Івано-Франківську для громадянина, який подав заяву про призначення виплат як особа з інвалідністю другої групи.

Він звернувся до сервісного центру Пенсійного фонду ще у квітні 2023 року. Підтвердити трудовий стаж мав запис у трудовій книжці про роботу з 1995 по 1998 рік у приватному підприємстві ПП Кий. На підставі цього йому призначили виплати з 16 березня 2023 року.

Згодом управління ПФУ з’ясувало, що це підприємство нібито не перебуває в офіційних реєстрах. Це стало підставою для припинення грошового забезпечення із листопада того ж року.

ґокрім цього, чоловіка зобов’язали повернути 15 тисяч 731 гривню — саме стільки нібито переплатили йому за період з березня по жовтень. Він категорично не погодився й оскаржив рішення у суді.

Ситуація ускладнилася тим, що ПФУ провів перевірку, отримав офіційну відповідь від статистичного управління, але з реєстрів все ж випливала інформація про інше підприємство з аналогічною назвою, але іншим кодом.

Уже навесні 2024 року окружний адмінсуд виніс рішення на користь громадянина. Він постановив поновити пенсію в Івано-Франківську і скасувати рішення ПФУ щодо відмови у призначенні.

На додачу, апеляційна інстанція відхилила скаргу фонду, повернувши її без розгляду. Отже, громадянину не доведеться сплачувати гроші для Пенсійного фонду.

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