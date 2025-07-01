В городе Ивано-Франковск развернулась история о пенсии, которая стала предметом судебной волокиты, так что рассказываем подробнее.

Пенсионный фонд Украины обнаружил переплату пенсии в Ивано-Франковске и потребовал возврата немалой суммы, сообщает Politeka.

Детали изложены в решении Ивано-Франковского городского суда, появившемся 20 июня.

Основная часть конфликта касается того, как именно была начислена пенсия в Ивано-Франковске для гражданина, подавшего заявление о назначении выплат как лицо с инвалидностью второй группы.

Он обратился в сервисный центр Пенсионного фонда еще в апреле 2023 года. Подтвердить трудовой стаж должна была запись в трудовой книжке о работе с 1995 по 1998 год в частном предприятии ЧП Кий. На основании этого ему назначили выплаты с 16 марта 2023 года.

Впоследствии управление ПФУ выяснило, что предприятие якобы не находится в официальных реестрах. Это стало основанием для прекращения денежного довольствия с ноября того же года.

Кроме того, мужчину обязали вернуть 15 тысяч 731 гривну — именно столько якобы переплатили ему за период с марта по октябрь. Он не согласился и обжаловал решение в суде.

Ситуация усугубилась тем, что ПФУ провел проверку, получил официальный ответ от статистического управления, но из реестров все же следовала информация о другом предприятии с аналогичным названием, но другим кодом.

Уже весной 2024 года окружной админсуд принял решение в пользу гражданина. Он постановил возобновить пенсию в Ивано-Франковске и отменить решение ПФУ об отказе в назначении.

Вдобавок апелляционная инстанция отклонила жалобу фонда, вернув ее без рассмотрения. Следовательно, гражданину не придется платить деньги для Пенсионного фонда.

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