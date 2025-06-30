Актуальні графіки відключення світла в Одеській області на липень оновлюються на сайті компанії та місцевих ресурсах.

Згідно з оновленими графіками відключення світла в Одеській області на липень, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» повідомляє про проведення профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій у мережах, передає Politeka.

У зв’язку з цим 1, 2 та 3 липня 2025 року на території Чорноморської та Южненської міських територіальних громад очікуються планові відключення електроенергії.

1 липня, з 08:00 до 19:00, світла не буде у селі Бурлача Балка: без електропостачання залишаться мешканці вулиць Причал, Виноградна, Приморська, Центральна, Степова, Шевченка, Садова, Сонячна, та провулків Виноградний, Приморський і Степний.

У цей же день з 08:00 до 17:00 постачання не буде в селі Булдинка (вул. Лиманна, Степова) та смт Нові Білярі, включно з усіма основними вулицями — Центральною, Шкільною, Індустріальною, Театральною тощо.

2 числа, з 09:00 до 17:00, знеструмлення очікується у селі Сичавка — на вулицях Набережна, Центральна, Прикордонна, Чорноморська, а також на 53-му км автодороги Одеса-Новоазовськ.

3 числа, у тому ж населеному пункті, знеструмлення триватиме з 08:00 до 17:00 — без світла залишаться жителі вулиць Зелена, Перемоги, Степова, Хуторська, Шкільна, Шевченка, Філатова та інших.

ДТЕК закликає громадян завчасно підготуватись до відключень: зарядити необхідні пристрої, перевірити роботу аварійного освітлення, подбати про людей, які можуть бути вразливими до відсутності електроенергії. Актуальні графіки відключення світла в Одеській області на липень оновлюються на сайті компанії та місцевих ресурсах.

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