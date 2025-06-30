Актуальные графики отключения света в Одесской области на июль обновляются на сайте компании и местных ресурсах.

Согласно обновленным графикам отключения света в Одесской области на июль, АО «ДТЭК Одесские электросети» сообщает о проведении профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях, передает Politeka.

В связи с этим 1, 2 и 3 июля 2025 г. на территории Черноморской и Южненской городских территориальных общин ожидаются плановые отключения электроэнергии.

1 июля, с 08:00 до 19:00, света не будет в селе Бурлача Балка: без электроснабжения останутся жители улиц Причал, Виноградная, Приморская, Центральная, Степная, Шевченко, Садовая, Солнечная и переулков Виноградный, Приморский и Степной.

В этот же день с 08:00 до 17:00 снабжение не будет в селе Булдинка (ул. Лиманная, Степная) и пгт Новые Беляри, включая все основные улицы — Центральную, Школьную, Индустриальную, Театральную и т.д.

2 числа, с 09:00 до 17:00, обесточивание ожидается в селе Сычавка – на улицах Набережная, Центральная, Пограничная, Черноморская, а также на 53 км автодороги Одесса-Новоазовск.

3 числа, в том же населенном пункте, обесточение будет продолжаться с 08:00 до 17:00 — без света останутся жители улиц Зеленая, Победы, Степной, Хуторской, Школьной, Шевченко, Филатовой и других.

ДТЭК призывает граждан заранее подготовиться к отключениям: зарядить необходимые устройства, проверить работу аварийного освещения, позаботиться о людях, которые могут быть уязвимыми к отсутствию электроэнергии. Актуальные графики отключения света в Одесской области на июль обновляются на сайте компании и местных ресурсах.

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