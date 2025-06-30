Дефіцит продуктів у Сумській області торкнеться передусім натурального меду, який стане ще менш доступним для споживачів.

У 2025 році на українському ринку загострюється дефіцит продуктів у Сумській області, особливо помітний у сегменті меду, повідомляє Politeka.

Через аномальні погодні умови, масову загибель бджіл та несприятливу весну, виробники прогнозують найгірший за десятиліття сезон. Врожай меду в Україні може скоротитися до третини торішнього обсягу, що спричинить подорожчання щонайменше на 40–60%.

Про це повідомляє засновник "Пасіка 21" Сергіq Шаронін. За його словами, погодні аномалії, зокрема пізні заморозки, дощі та град, знищили акацієвий медозбір. У регіонах, включно із Черкащиною та Центром України, бджоли не мали змоги зібрати нектар. Надії на другу хвилю збору з соняшнику теж під загрозою: посуха охопила Південь і Центр країни, у тому числі й частину Сумщини.

Експерти попереджають, що ситуація критична не лише в Україні. У Європі перший медозбір провалився, США страждають від хімікатів і зміни клімату. Це означає, що імпорт також не зможе компенсувати втрати.

Дефіцит продуктів у Сумській області торкнеться передусім натурального меду, який стане ще менш доступним для споживачів. Найбільше зростання цін прогнозують восени, коли магазини оновлюватимуть запаси. Якщо ситуація не зміниться, український мед остаточно перейде в категорію преміальних продуктів, а на ринку домінуватиме дешевий імпорт з Азії.

До слова, нестача також торкнулася і хліба. Українцям повідомляють, що кінця 2025 року в Україні очікується підвищення вартості цього базового продукту ще приблизно на 20%. Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, лише у 2024 році ціна на хліб зросла більш ніж на 20%, і щомісячне підвищення на 1,5–2% зберігається.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.