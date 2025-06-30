Дефицит продуктов в Сумской области коснется, прежде всего, натурального меда, который станет еще менее доступным для потребителей.

В 2025 году на украинском рынке накаляется дефицит продуктов в Сумской области, особенно заметный в сегменте меда, сообщает Politeka.

Из-за аномальных погодных условий, массовой гибели пчел и неблагоприятной весны, производители прогнозируют худший за десятилетие сезон. Урожай меда в Украине может сократиться до трети прошлогоднего объема, что приведет к удорожанию минимум на 40–60%.

Об этом сообщает основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин. По его словам, погодные аномалии, в том числе поздние заморозки, дожди и град, уничтожили акациевый медосбор. В регионах, включая Черкасскую область и Центр Украины, пчелы не имели возможности собрать нектар. Надежды на вторую волну сбора подсолнечника тоже под угрозой: засуха охватила Юг и Центр страны, в том числе и часть Сумщины.

Эксперты предупреждают, что ситуация критична не только в Украине. В Европе первый медосбор провалился, США страдают от химикатов и изменения климата. Это означает, что импорт тоже не сможет компенсировать потери.

Дефицит продуктов в Сумской области коснется, прежде всего, натурального меда, который станет еще менее доступным для потребителей. Наибольший рост цен прогнозируют осенью, когда магазины будут обновлять запасы. Если ситуация не изменится, украинский мед перейдет в категорию премиальных продуктов, а на рынке будет доминировать дешевый импорт из Азии.

К слову, недостаток также коснулся и хлеба . Украинцам сообщают, что конца 2025 года в Украине ожидается повышение стоимости этого базового продукта еще примерно на 20%. Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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