Робота для пенсіонерів в Україні адаптована до нових реалій.

Попри складну безпекову ситуацію та нестабільну економіку, ринок праці все ж пропонує роботу для пенсіонерів в Україні, повідомляє Politeka.

Роботодавці у великих містах знову активно відкривають вакансії, шукають персонал у роздрібній торгівлі, сфері обслуговування, логістиці та продажах.

У червні одразу кілька відомих компаній повідомили про відкриття нових позицій у Києві, Одесі та Львові.

Одеса:

На півдні України відчутний попит на працівників середньої ланки — комірників, водіїв, мерчендайзерів. Це пов’язано з пожвавленням у роздрібній торгівлі та необхідністю забезпечення поставок до магазинів і аптек.

Перша приватна броварня шукає мерчендайзера в Одесі. Основні завдання — викладка товару в торгових точках, контроль наявності продукції, звітування через мобільний додаток. Пропонують повну зайнятість, стабільну зарплату та компенсацію витрат.

В TAXI838 відкрили набір на позицію водія таксі . Робота — на авто компанії або на власному. Гарантована висока щотижнева оплата (від 35 000 грн), підтримка логістів, гнучкий графік і жодної застави.

Медична компанія Тетафарм запрошує на роботу комірника в аптечний склад. Обов’язки — прийом товару, сортування, облік, робота з ТТН. Гарантують повне оформлення, стабільний графік (з понеділка по п’ятницю), і заробітну плату без затримок.

Київ

У столиці зберігається стабільний попит на працівників у сфері фастфуду, роздрібної торгівлі та менеджменту середньої ланки.

У мережі KFC відкрито вакансії працівників ресторану . Шукають активних кандидатів без досвіду: проводять оплачуване стажування. Серед переваг — гнучкий графік (ідеально для студентів), нічні надбавки, офіційне оформлення та бонуси за ефективність.

Зоомагазин Лап-Усик запрошує продавця-консультанта з любов’ю до тварин. Основні обов’язки — консультації, робота з товаром, продаж. Зарплата — до 23 000 грн. Пропонують комфортний графік і роботу біля метро.

У відомій мережі магазинів косметики та побутової хімії PROSTOR відкрито позицію заступника керуючого. Вимоги — досвід у роздрібній торгівлі, вміння керувати командою, знання касової дисципліни. Обіцяють кар’єрне зростання, навчання та премії за результати.

Львів

Західна Україна, яка стала хабом для релокованого бізнесу, демонструє стійкий попит на водіїв, торгових представників, менеджерів з продажу та працівників фізичної праці.

У сервісі JobCar шукають водіїв таксі на авто компанії. Пропонують вигідні умови: без застав, щоденні виплати, дохід до 60 000 грн. Працювати можна за зручним графіком, а витрати (паливо, ремонт) бере на себе компанія.

У компанії Плес , що спеціалізується на продажу меблів, відкрита вакансія менеджера з продажу . Шукають активних і комунікабельних кандидатів. Гарантують зарплату до 74 900 грн, навчання, підтримку керівника і прозору систему бонусів.

Також у Львові стабільно потрібні вантажники, працівники торгового залу та інші співробітники для роботи у магазинах та на складах. Пропонують погодинну оплату, змінний графік і оформлення згідно з трудовим законодавством.

Робота для пенсіонерів в Україні адаптована до нових реалій, компанії повертаються до активного набору персоналу, а конкуренція між роботодавцями за хороших працівників — зростає.

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