Работа для пенсионеров в Украине адаптирована к новым реалиям.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и нестабильную экономику, рынок труда все же предлагает работу для пенсионеров в Украине, сообщает Politeka.

Работодатели в крупных городах снова активно открывают вакансии, ищут персонал в розничной торговле, сфере обслуживания, логистике и продажах.

В июне сразу несколько известных компаний сообщили об открытии новых позиций в Киеве, Одессе и Львове.

Одесса:

На юге Украины ощутим спрос на работников среднего звена — кладовщиков, водителей, мерчендайзеров. Это связано с оживлением в розничной торговле и необходимостью обеспечения поставок в магазины и аптеки.

Первая частная пивоварня ищет мерчендайзера в Одессе. Основные задачи – выкладка товара в торговых точках, контроль наличия продукции, отчетность через мобильное приложение. Предлагают полную занятость, стабильную зарплату и компенсацию затрат.

В TAXI838 открыли набор на позицию водителя такси . Работа – на авто компании или на собственном. Гарантированная высокая еженедельная оплата (от 35 000 грн), поддержка логистов, гибкий график и никакого залога.

Медицинская компания Тетафарм приглашает на работу кладовщика в аптечный склад. Обязанности – прием товара, сортировка, учет, работа с ТТН. Гарантируют полное оформление, стабильный график (с понедельника по пятницу) и заработную плату без задержек.

Киев

В столице сохраняется стабильный спрос на работников в сфере фастфуда, розничной торговли и управления среднего звена.

В сети KFC открыты вакансии работников ресторана . Ищут активных кандидатов без опыта: проводят оплачиваемую стажировку. Среди преимуществ – гибкий график (идеально для студентов), ночные надбавки, официальное оформление и бонусы за эффективность.

Зоомагазин Лап-Усик приглашает продавца-консультанта с любовью к животным. Основные обязанности – консультации, работа с товаром, продажа. Зарплата – до 23 000 грн. Предлагают комфортный график и работу у метро.

В известной сети магазинов косметики и бытовой химии PROSTOR открыта позиция заместителя управляющего . Требования – опыт в розничной торговле, умение управлять командой, знание кассовой дисциплины. Обещают карьерный рост, обучение и премии за результаты.

Львов

Западная Украина, ставшая хабом для релокированного бизнеса, демонстрирует устойчивый спрос на водителей, торговых представителей, менеджеров по продажам и работников физического труда.

В сервисе JobCar ищут водителей такси на авто компании. Предлагают выгодные условия: без залогов, ежедневные выплаты, доход до 60 000 грн.

В компании Плес , специализирующейся на продаже мебели, открыта вакансия менеджера по продажам . Ищут активных и коммуникабельных кандидатов. Гарантируют зарплату до 74 900 грн, обучение, поддержку руководителя и прозрачную систему бонусов.

Также во Львове стабильно нужны грузчики , работники торгового зала и другие сотрудники для работы в магазинах и складах. Предлагают почасовую оплату, сменный график и оформление согласно трудовому законодательству.

Работа для пенсионеров в Украине адаптирована к новым реалиям, компании возвращаются к активному набору персонала, а конкуренция между работодателями за хороших работников растет.

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