Прогноз погоди на липень в Одесі свідчить про спекотний, майже бездощовий місяць.

Прогноз погоди на липень в Одесі обіцяє стабільно теплі й сонячні дні з мінімальними шансами на опади, повідомляє Politeka.

Температурні показники, за останніми даними, свідчать про спекотний місяць, упродовж якого денні температури коливатимуться в межах +26…+31°C. Особливо спекотно буде у першій декаді: вже з 1 до 7 число стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +27…+30°C удень, а вночі температура триматиметься на рівні +20…+22°C.

Початок липня в Одесі буде без опадів. До середини місяця спостерігатиметься типове для південного узбережжя Чорного моря поєднання спеки та високої вологості, що підвищить відчуття духоти. З 8 по 15 число очікується стабільна температура в межах +28…+29°C удень і +21…+23°C вночі.

За попередніми даними, короткочасні дощі можливі лише у другій половині, однак і вони не зможуть суттєво вплинути на загальну картину посушливого місяця.

Кінець липня продовжить тренд жаркого літа: до +28°C удень і не нижче +22°C вночі. Така стабільність погоди сприятиме відпочинку на морі, проте мешканцям та гостям міста варто пам’ятати про необхідність захисту від сонця, зволоження організму та уникнення тривалого перебування під прямими променями опівдні.

Загалом, прогноз погоди на липень в Одесі свідчить про спекотний, майже бездощовий місяць, що ідеально підходить для відпочинку, але вимагає обережності під час літньої спеки.

Метеорологи, окрім того, радять не забувати про головні убори, сонцезахисний крем та достатнє споживання води упродовж усього спекотного періоду.

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