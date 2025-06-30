Прогноз погоды на июль в Одессе свидетельствует о жарком, почти бездождливом месяце.

Прогноз погоды на июль в Одессе сулит стабильно теплые и солнечные дни с минимальными шансами на осадки, сообщает Politeka.

Температурные показатели, по последним данным, свидетельствуют о жарком месяце, в течение которого дневные температуры будут колебаться в пределах +26…+31°C. Особенно жарко будет в первой декаде: уже с 1 по 7 число столбики термометров не будут опускаться ниже +27…+30°C днем, а ночью температура будет держаться на уровне +20…+22°C.

Начало июля в Одессе без осадков. К середине месяца будет наблюдаться типичное для южного побережья Черного моря сочетание жары и высокой влажности, что повысит чувство духоты. С 8 по 15 число ожидается стабильная температура в пределах +28…+29°C днем ​​и +21…+23°C ночью.

По предварительным данным, кратковременные дожди возможны только во второй половине, однако и они не смогут существенно повлиять на общую картину засушливого месяца.

Конец июля продолжит тренд жарким летом: до +28°C днем ​​и не ниже +22°C ночью. Такая стабильность погоды будет способствовать отдыху на море, однако жителям и гостям города следует помнить о необходимости защиты от солнца, увлажнении организма и избегании длительного пребывания под прямыми лучами в полдень.

В общем, прогноз погоды на июль в Одессе свидетельствует о жарком, почти бездождливом месяце, идеально подходящем для отдыха, но требующем осторожности во время летней жары.

Метеорологи, кроме того, советуют не забывать о головных уборах, солнцезащитном креме и достаточном потреблении воды на протяжении всего жаркого периода.

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