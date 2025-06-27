Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області, кажуть люди, має бути обґрунтованим.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області спричинило хвилю обурення серед мешканців села Вільне, що входить до складу Губиниської територіальної громади, повідомляє Poloteka.

Вартість одного кубометра води тут зросла до 78 гривень — це майже у шість разів більше, ніж раніше. Люди б’ють на сполох, адже за такі гроші отримують рідину, яка, за їхніми словами, непридатна ані для пиття, ані для поливу.

У квитанціях зазначено, що рідина відповідає всім гігієнічним нормам, проте місцева влада відкрито визнає: вода технічна, а не питна. Попри це мешканцям доводиться купувати бутильовану воду для споживання, а для поливу городини використовувати дощову або з криниці.

Люди нарікають, що після поливу водопровідною — земля тріскається, а врожай гине — постраждали навіть цілі насадження полуниці.

Ситуацію ускладнює ще й фінансовий аспект. За словами представників комунального підприємства, борги перевищили 100 тисяч гривень — сплачує лише близько 30% населення.

Тим часом у сусідньому селі Зарічне тариф на воду становить 60 гривень за куб. У селищній раді наголошують: ціни востаннє переглядали три роки тому, за цей час електроенергія подорожчала на 200%.

Однак селяни вимагають пояснень і вже зареєстрували звернення до ради з вимогою детального роз’яснення причин підвищення тарифу.

"Я зберу бюджетну комісію, розповім ситуацію, яку всі і так розуміють. І наскільки зможемо в рамках закон сприятимемо вирішенню питання", — зазначає Петро Єрьомінко, голова Губиниської селищної ради.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області, кажуть люди, має бути обґрунтованим, а головне — відповідати якості послуг.

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