Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области повлекло за собой волну возмущения среди жителей села Вольное, входящего в состав Губинисской территориальной громады, сообщает Poloteka.
Стоимость одного кубометра воды здесь выросла до 78 гривен – это почти в шесть раз больше, чем раньше. Люди бьют тревогу, ведь за такие деньги получают жидкость, которая, по их словам, непригодна ни для питья, ни для полива.
В квитанциях отмечено, что жидкость отвечает всем гигиеническим нормам, однако местные власти открыто признают: вода техническая, а не питьевая. Несмотря на это, жителям приходится покупать бутилированную воду для потребления, а для полива овощей использовать дождевую или из колодца.
Люди сетуют, что после полива водопроводной земля трескается, а урожай погибает пострадали даже целые насаждения клубники.
Ситуацию усугубляет еще и финансовый аспект. По словам представителей коммунального предприятия, долги превысили 100 тысяч гривен — платит всего около 30% населения.
Тем временем в соседнем селе Заречное тариф на воду составляет 60 гривен за куб. В поселковом совете отмечают: цены в последний раз пересматривались три года назад, за это время электроэнергия подорожала на 200%.
Однако крестьяне требуют объяснений и уже зарегистрировали обращение в совет с требованием подробного разъяснения причин повышения тарифа.
"Я соберу бюджетную комиссию, расскажу ситуацию, которую все и так понимают. И насколько сможем в рамках закона будем содействовать решению вопроса", — отмечает Петр Еременко, председатель Губинисского поселкового совета.
Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области , говорят люди, должно быть обоснованным, а главное соответствовать качеству услуг.
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