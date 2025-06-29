Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 липня активно цікавить жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 липня стосується жителів міста Тернівка, повідомляє Politeka.

Тут змінилася вартість транспортування побутових відходів. Рішення про перегляд тарифів ухвалив виконавчий комітет Тернівської міської ради. Причина — зростання основних витрат, серед яких подорожчання пального на 25%, підвищення розцінок на послуги полігону на 35% та збільшення прожиткового мінімуму на 19%.

Як повідомило КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», нові ціни на послуги з вивезення сміття почнуть вже діють. Зокрема, вартість вивезення змішаних твердих побутових відходів становитиме 422,22 грн за 1 м³, а вивезення великогабаритних та ремонтних відходів — 542,58 грн за 1 м³. У перерахунку на одну особу вартість становитиме 28,60 гривень щомісячно.

У контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 липня слід зауважити, що ціни на електроенергію для населення не змінюються. До кінця жовтня 2025 року українці продовжать сплачувати за світло 4,32 гривні за кВт-годину. Для споживачів із двозонними лічильниками вартість електроенергії в нічний час (з 23:00 до 07:00) становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Отже, жителі Тернівки платять більше за вивіз сміття, тоді як розцінки на електроенергію залишаються стабільними до листопада цього року.

Також варто звернути увагу на те, що липня українці з двозонними лічильниками матимуть можливість економити на електроенергії, адже з 23:00 до 07:00 тариф становитиме лише 2,16 грн за кВт⋅год.

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