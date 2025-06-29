Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 июля касается жителей Терновки, сообщает Politeka.

Здесь изменилась стоимость транспортировки бытовых отходов. Решение о пересмотре тарифов принял исполнительный комитет Терновского городского совета. Причина — рост основных расходов, включая подорожание горючего на 25%, повышение расценок на услуги полигона на 35% и увеличение прожиточного минимума на 19%.

Как сообщило КП «Терновское жилищно-коммунальное предприятие», новые цены на услуги по вывозу мусора уже начнут действовать. В частности, стоимость вывоза смешанных твердых бытовых отходов составит 422,22 грн. за 1 м³, а вывоз крупногабаритных и ремонтных отходов — 542,58 грн. за 1 м³. В пересчете на одного человека стоимость будет составлять 28,60 гривен ежемесячно.

В контексте повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 июля следует отметить, что цены на электроэнергию для населения не изменяются. До конца октября 2025 украинцы продолжат платить за свет 4,32 гривны за кВт-час. Для потребителей с двухзонными счетчиками стоимость электроэнергии в ночное время (с 23:00 до 07:00) составит 2,16 грн за кВт-час.

Итак, жители Терновки платят больше за вывоз мусора, тогда как расценки на электроэнергию остаются стабильными до ноября этого года.

Также стоит обратить внимание на то, что в июле украинцы с двухзонными счетчиками будут иметь возможность экономить на электроэнергии, ведь с 23:00 до 07:00 тариф будет составлять лишь 2,16 грн за кВт⋅час.

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