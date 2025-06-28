У Полтаві дедалі більше людей поважного віку не хочуть сидіти вдома без діла, тому активно шукають роботу для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Полтаві сьогодні стала реальним шансом підтримати себе фінансово і водночас не втрачати темпу життя, повідомляє Politeka.

Пропозицій на work.ua вистачає, і це не обов'язково важка фізична праця або підробітки з мізерною оплатою. Робота для пенсіонерів у Полтаві охоплює доволі широкий спектр сфер. Є вакансії на складах, в офісах, у сфері торгівлі, обслуговування клієнтів і навіть у юридичному напрямку.

Наприклад, у компанії Альтера-Техно потрібен завідувач складу будівельних матеріалів. Ставка стартує від 15 000 гривень і може сягати майже 17 000. Обов'язки включають ведення складської документації без використання комп’ютера, облік товарів, а також підтримання порядку на території.

Ще один приклад, якою може бути робота для пенсіонерів у Полтаві, це посада юриста у компанії Search4U. Тут пропонують заробітну плату 25 000. Обов’язковими є профільна освіта та мінімум два роки досвіду. У сферу обов’язків входить супровід договорів, взаємодія з документацією та участь у підготовці тендерів.

Також у місті відкрито вакансію менеджера зі спілкування з клієнтами у сфері стоматологічних матеріалів. Тут шукають людину, яка зможе підтримувати зв’язок з клієнтами, обробляти замовлення, а також інформувати про новинки й акційні пропозиції. Зарплата починається з 23 000 тисяч і може сягати 25 000. Графік стабільний, умови комфортні, колектив лояльний.

Отже, пропозицій вистачає, головне — бажання залишатися в русі, проявляти ініціативу і бути відкритим до нових викликів. І тоді навіть вік стає перевагою, а не обмеженням. Шансів знайти гідну зайнятість у облцентрі справді чимало.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.